Москва, 26 июня, 2018, 11:19 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в суд уголовное дело в отношении водителя автобуса, наехавшего на пешеходов у станции метро «Славянский бульвар» в Москве, сообщает 26 июня пресс-служба надзорного ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЧП с автобусом на Славянском бульваре

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении водителя по ч. 5 ст. 254 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

«Уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Напомним, 25 декабря 2017 года на Кутузовском проспекте в Москве автобус съехал в подземный пешеходный переход станции метро «Славянский бульвар». В результате ДТП погибли четыре человека, ещё двоим был причинен тяжкий вред здоровью. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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