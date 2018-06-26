Якутск, 26 июня, 2018, 12:10 — ИА Регнум. «Единая Россия» Якутии намерена 8 июля определиться с кандидатом, которого поддержит на выборах мэра города. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии, выдвижение претендентов на возможность баллотироваться от правящей партии уже началось, и своё желание изъявили трое.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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Выдвигаются на праймериз председатель гордумы Якутска Александр Саввинов, генеральный директор ООО «Столичная продуктово-производственная компания» Андрей Петров и преподаватель ГБОУ СПО РС (Я) «Якутский коммунально-строительный техникум» Евгений Ладиков.

Политолог Андрей Данилов назвал главным претендентом на победу в предварительном голосовании ЕР Александра Саввинова. Эксперт полагает, что он неспроста недавно покинул списки победителей праймериз ЕР по выбору кандидатов в депутаты Госсобрания.

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«Это не может быть не связано по одной простой причине, — объясняет эксперт. — Человек хотел в парламент, но его коллега возглавил регион и сейчас будет баллотироваться в главы республики, а в таком случае Саввинов вполне может претендовать на должность главы города. Он в принципе опытный руководитель. Айсен Николаев сейчас формирует свою команду, и часть её, конечно, перетечёт на республиканский уровень, а часть останется с Александром Савиным».

Как сообщало ИА REGNUM, временно исполняющим главы города после долгих раздумий, 18 июня был назначен вице-мэр Якутска Дмитрий Садовников. Эксперты отмечали, что его кандидатура определена неспроста: обычно руководить городом с приставкой «врио» до выборов ставят того, кто потом, как ожидается, победит на выборах.

Напомним, после назначения Айсена Николаева врио главы Якутии региональное отделение «Единой России» не только поменяло руководителя (с Александра Ноговицына на Сахамина Афанасьева), но и переиграла итоги праймериз на выборы в Госсобрание региона в шести одномандатных округах. В том числе своей возможностью избраться в республиканский парламент с поддержкой правящей партии пренебрёг и спикер гордумы Якутска Александр Саввинов. Его место досталось депутату Госсобрания региона Алёне Атласовой.

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«Этот праймериз — фикция, которая только для ЕР, — комментировал метание правящей партии политолог Андрей Данилов. — Это чисто внутрипартийное мероприятие, и участие в нём простых граждан не решает ничего, никакой роли не играет. Тех, за кого люди проголосовали, легко убрать на партийном уровне и заменить более нужными или денежными кандидатами. Праймериз вообще бесполезен».