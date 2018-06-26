Москва, 26 июня, 2018, 11:16 — ИА Регнум. Москвичи и гости столицы не смогут посетить мавзолей Владимира Ленина 28 июня. Об этом сообщает центр по связям с прессой и общественностью ФСО России.

(сс)Andrew Shiva Мавзолей В.И. Ленина у Кремлевской стены

Также будет закрыт доступ к захоронениям у Кремлевской стены. О причине ограничения не сообщается.

Мавзолей представляет собой памятник-усыпальницу, где с 1924 года покоится тело основателя Советского государства. Каменный мавзолей, находящийся сегодня на Красной площади, был построен к октябрю 1930 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 по 17 июня доступ в мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены был закрыт в связи с празднованием Дня России и открытием чемпионата мира по футболу.