Екатеринбург, 26 июня, 2018, 11:06 — ИА Регнум. Исследователи из лаборатории Уральского федерального университета (УрФУ) обнаружили небольшой фрагмент метеорита, упавшего на поверхность Земли в районе города Елец в Липецкой области. Об этом сообщила 25 июня пресс-служба вуза.

Underminer Найденный осколок метеорита

Отмечается, что метеорит вошёл в земную атмосферу 21 июня в 04:16 по московскому времени. Размеры осколка каменного небесного тела составили около трёх сантиметров в диаметре.

«Болид необычный, очень крутая траектория — 79 градусов, скорость при входе в атмосферу 14 км/с, вспышка зафиксирована на высоте 27 км, поэтому видели даже в Москве», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что найденный осколок — уже второй, обнаруженный при помощи установленных в городах России и Финляндии видеокамер, фиксирующих падения небесных тел.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня жители Центрального федерального округа (ЦФО) наблюдали в небе метеорит. Об этом сообщили в соцсетях жители Тульской, Орловской и Липецкой областей.

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