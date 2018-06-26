Тояма, Япония, 26 июня, 2018, 11:01 — ИА Регнум. В Японии прямо на улице раздались выстрелы. Стрелял мужчина, который ранее ворвался в полицейский участок в городе Тояма на северо-западе страны, напал с ножом на сотрудника полиции и отобрал у него пистолет. Об этом сообщил телеканал NHK.

Цитата из х/ф «Обыкновенное чудо». Реж. Марк Захаров. 1978. СССР Стрелок

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Инцидент произошёл ночью 26 июня. После нападения злоумышленник он выбежал на улицу и открыл стрельбу по людям. Одна пуля попала в охранника начальной школы, которая находится напротив полицейского участка. Пострадали и двое случайных прохожих. Все они находятся в медучреждении без сознания.

Задержать преступника удалось практически сразу. В настоящее время полиция выясняет его личность, а также устанавливает мотивы совершённого нападения.

Напомним, в Японии действует запрет на покупку и хранение огнестрельного оружия. По японским законам, за это грозит уголовное преследование. Как сообщало ИА REGNUM, стрельбу в городе Камис в японской префектуре Ибараки неизвестный открыл в феврале 20 187 года. Сотрудник кредитной организации начал стрелять по своим же коллегам прямо в офисе. В результате один человек погиб и ещё один был ранен. С места происшествия злоумышленник сбежал.