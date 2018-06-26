Москва, 26 июня, 2018, 11:02 — ИА Регнум. Предприниматель Владимир Романов, признанный в крупном хищении реконструкции госпиталя ФСБ, проведет 3,5 года в колонии общего режима. Такое решение вынес Мосгорсуд.

Беспощадная борьба с расхитителями общественной собственности! (фрагмент). 1932

Суд 22 июня признал бизнесмена виновным в хищении, совершенном в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Также суд удовлетворил иск спецслужбы к Романову о возмещении ущерба в размере более 409 млн рублей.

Дело слушалось в закрытом режиме. Оно связано с хищениями денежных средств, выделенных на реконструкцию госпиталя ФСБ в столичном районе Щукино, сообщили информированные источники агентству «Интерфакс».

До вступления приговора в законную силу осужденный останется под стражей.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отправке в колонию бывшего главы Кировской области Никиты Белых. Его приговорили к восьми годам лишения свободы за коррупцию.

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