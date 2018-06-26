Санкт-Петербург, 26 июня, 2018, 11:00 — ИА Регнум. Американская певица Рианна прилетела в Санкт-Петербург на матч между сборными Аргентины и Нигерии. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на ее страницу в Instagram.

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Ранее, Рианна присутствовала на матче между сборными Бразилии и Швейцарии, который проходил в Ростове-на-Дону. Та встреча завершилась вничью 1:1.

https://www.instagram.com/p/BkcCM_QgAdV/

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Напомним, 26 июня в Санкт-Петербурге сыграют сборные Аргентины и Нигерии. Сборная Нигерии в случае победы выйдет 1/8 финала. Аргентинцам для выход из группы надо побеждать нигерийцев и ждать, что сборная Хорватии обыграет Исландию.

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