Великий Новгород, 26 июня, 2018, 10:57 — ИА Регнум. Новая технология обеззараживания питьевой воды — с применением гипохлорита натрия — начала применяться в Великом Новгороде с 25 июня. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре муниципалитета, запуск нового оборудования состоялся на левобережных водоочистных сооружениях муниципального унитарного предприятия «Новгородский водоканал».

Вода из крана

С 1970-х годов и до сегодняшнего дня в технологии обеззараживания воды на новгородских левобережных водоочистных сооружениях использовался газообразный хлор — вещество второго класса опасности. По словам директора МУП «Новгородский водоканал» Сергея Золотарёва, применение гипохлорита натрия позволит понизить класс опасности до третьего, а за счёт изменения технологической схемы дозирования реагента качественные показатели процесса водоподготовки будут улучшены.

В модернизацию на водоочистных сооружениях МУП «Новгородский водоканал» вложил 39 млн рублей. Для оптимизации затрат решили максимально использовать существующие здания и сооружения: гипохлорит будут хранить в здании старого склада, где были проведены необходимые восстановительные работы. Дозирование гипохлорита будут проводить на площадях хлордозаторной, где также установлено современное оборудование Grundfos, позволяющее обеспечить точность дозирования менее 1%.

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«Все процессы по хранению и дозированию гипохлорита натрия автоматизированы, — пояснил Сергей Золотарёв.

Отметим, что левобережные водоочистные сооружения обеспечивают водой не только жителей Великого Новгорода, но и ближайших пригородов — Панковки, Сырково, Новой Мельницы и Нанино.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Новгородский водоканал» хотел отказаться от хлорирования воды ещё в 2014 году. Тогда в качестве альтернативы предприятие предложило использовать реагент «дезавид», но встретило активное сопротивление новгородской общественности.

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