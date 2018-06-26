Санкт-Пельтен, Австрия, 26 июня, 2018, 10:58 — ИА Регнум. Пассажирский поезд сошел с рельсов к западу от Вены, пишет газета Kurier.

Цитата из х/ф «Человек-невидимка». Реж. Джеймс Уэйл. 1933. США Крушение поезда

Инцидент произошел 26 июня около семи утра по местному времени между населенными пунктами Санкт-Пёльтен и Хофштеттен. Два вагона опрокинулись, 27 человек получили легкие ранения, трое находятся в тяжелом состоянии.

Как уточнили спасатели, в поезде находились около 80 пассажиров, в том числе много детей. В настоящее время железнодорожные пути заблокированы. Причины произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле на железнодорожном вокзале в австрийском Зальцбурге столкнулись два поезда, в результате чего пострадали 40 человек.