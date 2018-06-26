Владимир, 26 июня, 2018, 10:55 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия поможет Владимирской области провести грядущие выборы губернатора и депутатов Заксобрания «точно в срок, без жалоб, без нарушений». Об этом заявил член ЦИК с решающим голосом Сергей Сироткин, который 25 июня посетил Владимирскую область, сообщила пресс-служба регионального избиркома.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЦИК

Представитель ЦИК отметил, что у избиркома Владимирской область есть большой опыт проведения кампаний, что позволяет надеется, что сентябрьские выборы пройдут на высоком уровне.

«У меня нет оснований сомневаться, что эти выборы пройдут на высоком уровне. Мы окажем всяческое содействие Владимирской избирательной комиссии, чтобы выборы прошли точно в срок, без жалоб, без нарушений», — сказал Сергей Сироткин.

В ходе визита он принял участие в заседании избиркома, а также наградил организаторов выборов в регионе на успешную работу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября во Владимирской области пройдут выборы губернатора и депутатов регионального Законодательного собрания. Документы для участия в выборах главы области уже подали действующий губернатор Светлана Орлова («Единая Россия») и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. Также с кандидатом определилась КПРФ. Она выдвинула журналиста Максима Шевченко. Всем кандидатам предстоит пройти муниципальный фильтр.