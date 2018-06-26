Ставрополь, 26 июня, 2018, 10:54 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Ставропольского края Владимиру Владимирову принять срочные меры по выдаче жилищных сертификатов жителям края, потерявшим жилье в результате наводнения в 2017 году. Перечень поручений по итогам «Прямой линии» с президентом, состоявшейся 7 июня, опубликован на сайте Кремля 26 июня.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилье

«Рекомендовать правительству Ставропольского края совместно с министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий обеспечить принятие срочных мер, направленных на оказание поддержки и выдачу государственных жилищных сертификатов гражданам, жилые помещения которых были утрачены или повреждены в результате паводка, произошедшего в мае 2017 г.», — говорится в документе.

Срок исполнения этого поручения — до 15 июля этого года, ответственными назначены губернатор края Владимир Владимиров и глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня в ходе «Прямой линии» к Владимиру Путину обратилась жительница села Левокумка Ставропольского края. Она сообщила, что в течение года не может получить жилищный сертификат за дом, который пострадал от наводнения 2017 года. Причем в подобной ситуации оказались еще как минимум два десятка семей.

«К нам приходила комиссия, выдали нам акт о том, что наше жилья непригодно для проживания, нас поставили в списки на жилищные сертификаты, но нас вывели из этого списка, объяснив это тем, что мы с 2002 года находимся не в жилом фонде. В 2014 году я оформляла этот дом в 2014 году, никто мне ни разу об этом не говорил. В течение года пытались попасть к нашему губернатору, только неделю назад он приезжал к нам», — рассказала женщина.

Владимир Путин обещал разобраться в ситуации.