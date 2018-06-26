Киев, 26 июня, 2018, 10:50 — ИА Регнум. По мнению главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, развитие ситуации в стране может повлечь приход к власти «украинского Аугусто Пиночета». Об этом Матиос заявил в интервью изданию Insider.

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К такому исходу, как считает главный военный прокурор, может привести большое количество вооружённого населения Украины, получившим в руки более чем 400 тысяч единиц неучтенного оружия из зоны военного конфликта в Донбассе.

Матиос подчеркнул, что такое вооружённое население вполне способно уничтожить любого известного политика в стране.

«В этом государстве есть здоровые силы, которые еще не объединились и не определились со своим Аугусто Пиночетом, но он уже стучит в дверь или ищет стадион. Я убежден», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня 106 членов тайной полиции Аугусто Пиночета были приговорены судом Сантьяго к различным срокам лишения свободы за похищение противников военного переворота в Чили в 1970-х годах ХХ века.

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