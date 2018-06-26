Москва, 26 июня, 2018, 10:50 — ИА Регнум. В мае 2018 года объем «свободных денег» у жителей России снизился. Так, за месяц объем «свободных средств уменьшился на 4,4%, и составил 24 тыс. рублей. По итогам пяти месяцев средний объем «свободных средств» достиг 21,9 тыс. рублей. В мае 2017 года показатель «свободные средства» составлял 20,9 тыс. рублей, в мае 2016 года — 18,1 тыс. рублей. Таковы данные исследования, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Причины снижения «свободных денег» объясняется длинными майскими праздниками и выходными, в течение которых гражданам РФ приходилось тратить больше на первоочередные расходы. Кроме того, из-за роста цен на бензин выросла личная инфляция, что не могло не сказаться на объемах свободных денег.

В российских городах-миллионниках объем «свободных средств» в мае 2018 года снизился на 2,5% по сравнению с апрелем и составило 31,4 тыс. рублей. В городах с числом жителей 0,5−1 миллион снизился на 4,7% до 26,4 тыс. рублей, в городах с населением 100−500 тыс. человек снизился на 8,8% до 15,5 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года в России объем «свободных» денег в среднестатической семье достиг размера в 26 тыс. 300 рублей. Среднегодовое значение достигло отметки в 22 тыс. рублей. По сравнению с I кварталом 2018 года размер свободных денег существенно подрос в апреле — на 40% по сравнению с январем и на 20% по сравнению с мартом.

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