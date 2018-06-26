Омск, 26 июня, 2018, 10:50 — ИА Регнум. Врио губернатора Омской области Александр Бурков назначил Андрея Посаженникова на пост главы регионального министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 26 июня, в областном правительстве, новый руководитель уже представлен коллективу министерства.

Omskportal.ru Новый глава минпрома Омской области Андрей Посаженников

Бурков, обращаясь к Посаженникову, акцентировал внимание на том, что «на министерстве лежит большая нагрузка».

«Формирование инвестиционного климата — это ваша совместная работа с министерством экономики. Налоговые послабления в этом году были, но результат мы получили не совсем тот, на который рассчитывали. Хотя регион принял такие решения, как обнуление налога на движимое имущество, массового притока инвесторов пока не наблюдаем. Так что задач у вас очень много», — сказал Бурков. Он подчеркнул, что ждёт от нового министра рабочих предложений.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омской области кандидатуры на пост руководителей минпрома и минприроды были определены по конкурсу.

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Министром природных ресурсов и экологии Омской области стал Илья Лобов — однопартией и земляк справоросса Александра Буркова, являющегося уроженцем Свердловской области. Коллективу министерства Лобова представили 19 июня.

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Что касается Посаженникова, он является уроженцем Омской области. С 2013 года возглавлял Горьковский муниципальный район.

Справка: Андрей Посаженников родился 29 апреля 1974 года в селе Октябрьское Горьковского района Омской области. В 1996 году окончил Омский государственный аграрный университет. Трудовую деятельность начал в том же году. С июня 2001 по июль 2004 года работал советником в комитете по промышленности, транспорту и связи администрации Омской области. В июле 2004 года Посаженникова назначили начальником отдела регионального министерства промышленной политики, транспорта и связи. Главой Горьковского муниципального района был избран в сентябре 2013 года.