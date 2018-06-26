Джакарта, 26 июня, 2018, 10:51 — ИА Регнум. 26 июня отмечается Международный день по борьбе с наркотиками, сообщает Kompas.

Цитата из х/ф «Реквием по мечте». Реж. Даррен Аронофски. 2000. США Жертвы наркотиков

Ежегодно этот день укрепляет глобальное сотрудничество в борьбе с наркотиками, а также напоминает общественности о последствиях, связанных с употреблением и продажей наркотиков.

26 июня 1988 года управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности провозгласило 26 июня Международным днем борьбы с наркотиками.

В Индонезии борьба с наркотиками является серьезной проблемой.

В настоящее время президент Индонезии Джоко Видодо заявил, основываясь на имеющихся у него на руках данных, что около 50 человек в Индонезии погибают каждый день из-за злоупотребления наркотиков. Соответственно, в течение года из-за употребления наркотиков умирает около 18 000 человек.

Национальное агентство по борьбе с наркотиками с 2016 года осуществляет программы по предотвращению и искоренению злоупотребления и незаконного оборота наркотиков.