Москва, 26 июня, 2018, 10:46 — ИА Регнум. Новым командующим Черноморским флотом (ЧФ) Российской Федерации назначен вице-адмирал Александр Моисеев. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом сообщили в пресс-службе ЧФ.

Mil.ru Корабли черноморского флота

«Вице-адмирал Моисеев Александр Алексеевич … назначен командующим ЧФ», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что экс-командующий ЧФ Александр Витко займет новую должность в Главном командовании ВМФ.

Напомним, Александр Моисеев родился в селе Борское Калининградской области 16 апреля 1962 года. Он проходил обучение в Высшем военно-морском училище радиоэлектроники имени А. С. Попова с 1982 по 1987 год.

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