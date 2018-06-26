Москва, 26 июня, 2018, 10:46 — ИА Регнум. Пакет законопроектов о введении наказаний за умышленные нарушения при госзакупках правительство внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM 26 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Речь идет об установлении ответственности за дачу заведомо ложного экспертного заключения в сфере госзакупок. Сегодня для регулирования процесса госзакупок уже есть соответствующий закон, который обязывает заказчиков привлекать экспертов для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги. По итогам экспертизы выдается заключение.

При этом в законе обозначено, что за предоставление заведомо ложного экспертного заключения эксперт или экспертная организация несут ответственность, однако ни в Кодексе РФ об административных правонарушениях, ни в Уголовном кодексе таких норм нет. Правительство предлагает это исправить.

Так, нарушителям грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (если они должностные лица) или дисквалификация на срок от полугода до года. Если же закон нарушили юридические лица, штраф им может достигать размера от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Одновременно с этим устанавливается и уголовная ответственность за выдачу заведомо ложного экспертного заключения в зависимости от того, как ущерб это нанесло. Если такое заключение привело к крупному ущербу (более 2,25 млн рублей), то нарушителям грозит штраф до 300 тыс. рублей, принудительные работы до одного года или лишение свободы на год с дисквалификаций на срок до трех лет.

Если ложное экспертное заключение привело к причинению тяжкого вреда здоровью или гибели человека, то нарушителю грозит уголовный штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, принудительный работы на срок до 4 лет или лишение свободы на тот же срок и четырехлетняя дисквалификация.

Если же из-за ложного экспертного заключения погибли более двух человек, то нарушителей предлагают наказать ограничением свободы до 4 лет, принудительными работами на тот же срок или лишением свободы и дисквалификацией на пять лет.

Нововведения станут действенным механизмом предотвращения причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также хищений при осуществлении госзакупок, уверены в правительстве.