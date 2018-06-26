Москва, 26 июня, 2018, 11:00 — ИА Регнум. В Москве 25 июля 2018 года руководство казахстанской авиакомпании «Эйр Астана» провело пресс-бранч со столичными журналистами и блогерами, на котором было рассказано о новых направлениях и тенденциях развития международных пассажирских авиаперевозок и об итогах и перспективах работы на российском рынке. Также на встрече президенту компании Питеру Фостеру вручили золотой знак «Почетный член мирового сообщества ЖЗЛ» за достижения в развитии пассажирской авиации в странах СНГ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба авиакомпании «Эйр Астана» «Эйр Астана» осуществляет регулярные прямые рейсы по 10 направлениям в семь российских городов

«Россия — один из важных и перспективных для нас рынков наряду с Китаем и Индией, и мы систематически наращиваем частоты в этой стране. Сегодня мы выполняем ежедневные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. Также интересен и транзитный потенциал по 6-й свободе воздуха, для чего мы предлагаем удобные стыковки пассажирам и программу Stopover Holidays», — заявил Питер Фостер.

Свой первый полёт в Россию авиакомпания совершила в сентябре 2002 года, соединив Алматы и Астану с Москвой. С 2009 по 2012 годы были открыты рейсы из Астаны в Новосибирск, Екатеринбург, Омск и Санкт-Петербург, а из Алматы в Санкт-Петербург и Казань. А в начале июня 2018 года к ним добавились еще два направления из Астаны в Тюмень и Казань. Таким образом, «Эйр Астана» осуществляет регулярные прямые рейсы по 10 направлениям в семь российских городов.

За 16 лет своего присутствия на российском рынке «Эйр Астана» перевезла почти 4,5 млн пассажиров, 24 тыс. тонн груза. Количество выполненных пассажирокилометров составило свыше 13 млн пкм. Средняя заполняемость кресел по российским направлениям составила за первые пять месяцев 2018 года 67,25%.

Авиаперевозчик предлагает транзитным пассажирам из России удобные стыковки в страны Азии, Ближнего Востока, Кавказа, дополнительно пассажирам из сибирских городов — в страны Европы и Турцию. При стыковке в Астане или Алматы продолжительностью в один день и более авиакомпания предлагает туристический пакет Stopover Holidays за один доллар США, включающий в себя размещение в отеле на одну ночь и трансфер из аэропорта в отель и обратно за первые сутки.

«Эйр Астана» — совместное предприятие ФНБ «Самрук-Казына» (51%) и BAE Systems (49%). Авиакомпания приступила к выполнению регулярных рейсов 15 мая 2002 года и имеет маршрутную сеть, включающую более 60 международных и внутренних рейсов. Воздушный флот авиакомпании состоит из 32 самолетов западного производства Boeing 767−300ER, Boeing 757−200, Airbus A320, включая А320/A321neo, и Embraer E190. «Эйр Астана» стала первым перевозчиком среди стран СНГ и Восточной Европы, удостоенным в 2012 году престижного рейтинга 4 звезды международного агентства Skytrax и звания Лучшей авиакомпании в Центральной Азии и Индии. Обе награды были подтверждены в 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 гг. Авиакомпания удостоилась премии Travellers' Choice Awards 2018 сайта TripAdvisor.com в номинации «Региональный Азиатский перевозчик».