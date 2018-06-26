Москва, 26 июня, 2018, 10:44 — ИА Регнум. Руководство Ростовской области должно оказать содействие беженцам с юго-востока Украины. Такое поручение по итогам «прямой линии» дал президент России Владимир Путин, сообщает 26 июня пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Правительству региона рекомендовано помочь в обустройстве беженцам, переселившимся в РФ из-за войны в Донбассе. Глава Ростовской области Василий Голубев должен отчитаться о выполнении поручения до 1 сентября 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, во время «прямой линии» 7 июня к главе государства обратились беженцы с Донбасса, проживающие в Батайске. Они рассказали о трудностях с поиском работы при оформлении документов. Путин заявил, что Россия продолжит помогать Донецкой и Луганской народным республикам.