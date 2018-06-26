Москва, 26 июня, 2018, 10:44 — ИА Регнум. На столичных цветниках и клумбах высадят более 350 тыс. многолетних растений, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк «Зарядье»

«Всего 150 видов и сортов многолетников украсят скверы, парки и московские улицы, — приводит слова Бирюкова пресс-служба столичной администрации. — С каждым годом ассортимент многолетников расширяется».

По его словам, в городе ежегодно высаживают многолетние хосты, астильбы, лилейники, гейхеры, пионы и астры. Кроме того, используются высокорослые клопогоны, бузульники, посконники и роджерсии. В этом году также высадят манжетку, кровохлебку и полынь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, почти 50 млн цветочной рассады подготовили для украшения улиц и парков Москвы. В этом году на площади 125 тыс. кв метров распустится около пяти миллионов двулетников — роз, астр и хост. При этом многолетние культуры высадят на площади более чем 137 тыс. кв метров.