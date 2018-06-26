Екатеринбург, 26 июня, 2018, 10:46 — ИА Регнум. В фан-зоне Екатеринбурга за матчем «Россия — Уругвай» следили тысячи людей. На некоторое время доступ в неё закрыли — народу стало слишком много.

Алексей Колчин ИА REGNUM Поддерживают российскую сборную

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики в фан-зоне столицы Среднего Урала

Алексей Колчин ИА REGNUM Панорама фан-зоны

Алексей Колчин ИА REGNUM Поддерживают сборную России

Игра началась для нашей сборной неудачно. Уже в первом тайме уругвайцы забили в наши ворота два гола. Затем граждане стали массово покидать фан-зону — ловить уже было нечего.

Алексей Колчин ИА REGNUM Болеет за Россию

Алексей Колчин ИА REGNUM Ещё болельщица

Алексей Колчин ИА REGNUM Ждут хорошей игры

Алексей Колчин ИА REGNUM Поддерживают сборную

Некоторые граждане до конца надеялись. Но итог разочаровал — 3:0 в пользу Уругвая.

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