Ожидания и разочарование: как Урал следил за матчем «Россия — Уругвай»
Екатеринбург, 26 июня, 2018, 10:46 — ИА Регнум. В фан-зоне Екатеринбурга за матчем «Россия — Уругвай» следили тысячи людей. На некоторое время доступ в неё закрыли — народу стало слишком много.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Поддерживают российскую сборную
Алексей Колчин ИА REGNUM
Болельщики Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Болельщики в фан-зоне столицы Среднего Урала
Алексей Колчин ИА REGNUM
Панорама фан-зоны
Алексей Колчин ИА REGNUM
Поддерживают сборную России
Игра началась для нашей сборной неудачно. Уже в первом тайме уругвайцы забили в наши ворота два гола. Затем граждане стали массово покидать фан-зону — ловить уже было нечего.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Болеет за Россию
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ещё болельщица
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ждут хорошей игры
Алексей Колчин ИА REGNUM
Поддерживают сборную
Некоторые граждане до конца надеялись. Но итог разочаровал — 3:0 в пользу Уругвая.
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Алексей Колчин ИА REGNUM
Футбольный болельщик