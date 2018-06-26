Вашингтон, 26 июня, 2018, 10:41 — ИА Регнум. Основное внимание при подготовке американских военнослужащих отныне будет уделяться не продвижению терпимости к солдатам, сменившим свой гендер, проблемам с наркозависимостью или другим общественным вопросам, а передаче боевого опыта, сообщает американское издание The Washington Times.

Цитата из х/ф «Цельнометаллическая оболочка». Реж. Стэнли Кубрик. 1987. США, Великобритания Армейская муштра

Об этом свидетельствует ряд меморандумов, одобренных министром сухопутных сил Марком Эспером и начальником штаба сухопутных войск США Марком Майли. Как следует из этих документов, оказавшихся в распоряжении издания, военное руководство переводит обучение по таким вопросам, как смена гендера и наркотическая зависимость, в разряд дополнительных из категории обязательных. Такой шаг направлен на то, чтобы снять с военнослужащих стресс, связанный с режимом тренировок, и вернуть основное внимание на подготовку их к ведению боевых действий.

По словам полковника Джона О’Грейди, выбранный прежде подход оказался сопряжен со слишком большим числом преград, негативно сказывающихся на боевой готовности подразделений. Из-за прежде обязательных требований было невозможно уделять всё время наращиванию боевой готовности и смертоносности подразделений. Помимо вопросов гендерного равенства и борьбы с наркозависимостью, из обязательной программы убрали также курсы ознакомления с работой СМИ, борьбы с торговлей людьми.

О’Грейди добавил, что предпринимаемые шаги необходимы, чтобы привести армию США в состояние, соответствующее указанным в новой стратегии национальной безопасности США. В ней основное внимание уделяется уже не борьбе с таким экстремистскими группировками, как «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а противостоянию таким соперникам, как Китай и Россия. Поэтому теперь делается больший уклон на повышение поражающей способности в рамках неядерных войсковых операций.

Помимо отмены обязательной подготовки по вопросам гендерного равенства и других, военное руководство также расширяет время, в течение которого пехотинцы находятся на обучении. После основной программы подготовки, которая длится девять недель, военнослужащие теперь будут проходить еще «продвинутое индивидуальное обучение» в течение двух месяцев, прежде чем их отправят на первое место несения службы.

Напомним, стратегия национальной безопасности США появилась в конце 2017 году. В Вашингтоне утверждают, что она должна дать стране «четкую рабочую тактику» противодействия самым опасным и устойчивым угрозам. В ней указывается, что вызов для интересов США, а также их ценностям и благосостоянию бросают США и Китай.

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