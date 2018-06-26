Эр-Рияд, 26 июня, 2018, 10:42 — ИА Регнум. Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз ибн Сауд поздравил президента Турции Реджепа Эрдогана с победой на выборах, сообщает 26 июня Al Arabia.

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«В связи с этим король высоко оценил братские отношения между двумя странами и двумя братскими народами, которые стремятся укреплять и развивать двусторонние связи», — говорится в заявлении королевства.

Напомним, 24 июня в Турции прошли досрочные президентские выборы на которых победу одержал действующий президент страны Реджеп Эрдоган, набравший свыше 50% голосов избирателей.