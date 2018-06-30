Москва, 1 июля, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 1 июля, вступил в силу закон, обязывающий операторов связи и организаторов распространения информации в интернете хранить информацию своих пользователей в России, сообщает ИА REGNUM. Нормы принимались Госдумой и Совфедом как антитеррористические и получили название «закон Яровой» или «пакет Яровой» — по имени одного из авторов инициативы вице-спикера Госдумы Ирины Яровой («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Ирина Яровая

Операторы связи, мессенджеры, сервисы электронной почты, интернет-форумы и прочие должны хранить аудиозаписи разговоров, переписку, видео и другие виды коммуникации абонентов и пользователей. Согласно постановлению правительства, хранить переговоры и сообщения операторы обязаны шесть месяцев, а сообщения, которые пользователи передают через интернет, — 30 дней. Емкость хранилищ операторы ежегодно должны увеличивать на 15% в течение пяти лет.

При этом в поправках говорится, что доступ к этим данным будут иметь сотрудники правоохранительных органов для проведения оперативно-разыскных мероприятий.

Эксперты отмечают, что оборудование для создания архивов стоит очень дорого: небольшим компаниям придется выложить десятки миллионов рублей, крупным игрокам — десятки миллиардов. Рынок уже заметил: российские интернет-провайдеры начали повышать цены на свои услуги на 8−10%.