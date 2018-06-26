Струнино, Владимирская область, 26 июня, 2018, 10:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил отремонтировать здания районной больницы и детской поликлиники в городе Струнино Владимирской области. Об этом 26 июня сообщила пресс-служба президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Также районная больница должна быть оснащена современным медицинским оборудованием. Ответственными за выполнение поручения стали губернатор Светлана Орлова и министр здравоохранения Вероника Скворцова. Отчитаться об исполнении они должны до 31 декабря 2018 года.

ИА REGNUM напоминает, что вопрос о состоянии больницы в Струнино был задан жителями города во время «прямой линии», которая состоялась 7 июня. По словам горожан, в местной больнице за последние годы были закрыты хирургическое, гинекологическое, инфекционное, детское отделения, под угрозой закрытия — кожное и глазное отделения, поликлиника, дерматология и другие. Фактически без доступной медицинской помощи оказываются почти 30 тыс. человек.

Читайте также: Владимирского губернатора уличили во лжи Путину

Светлана Орлова заявила, что приостановка работы носит временный характер, ни одно отделение закрыто не будет. Кроме того, глава области пообещала строительство нового здания взрослой поликлиники. Ориентировочно, стоимость работ составит 240 млн рублей.