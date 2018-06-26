Ярославль, 26 июня, 2018, 10:34 — ИА Регнум. Ярославская областная дума на заседании 26 июня отказалась включать в повестку дня последнего заседания 6-го созыва вопрос об отзыве на федеральный закон, предполагающий повышение пенсионного возраста. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская областная дума

Проект федерального закона поступил в ярославское заксобрание из Госдумы России 22 июня. Федеральные депутаты просили дать отзыв на законопроект до 17 июля. Однако до этого срока состоится лишь одно заседание — 26 июня.

На исполнении просьбы федеральных коллег настаивала фракция КПРФ.

Сегодня крайнее заседание думы этого созыва. Если сегодня мы не рассмотрим этот важнейший проект, мы уже не дадим на него отзыв. Это вопрос, который касается всех ярославцев, и депутаты не имеют права оставаться в стороне. Нужно высказать свою позицию», — сказал председатель фракции КПРФ в Ярославской областной думе Александр Воробьев.

Однако большинство депутатов не поддержало требование коммунистов. За рассмотрение вопроса проголосовало лишь 11 депутатов, 2 против, остальные воздержались.

Вместо официального отзыва на пенсионный законопроект дума приняла обращение к председателю Госдумы России о необходимости более тщательной проработки вопроса о повышении пенсионного возраста. Его разработала фракция «Единая Россия».