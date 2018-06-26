Москва, 26 июня, 2018, 10:33 — ИА Регнум. Регулярные авиаперевозки по маршруту Псков — Москва — Псков могут быть возобновлены уже в 2018 году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, возможность осуществления авиаполётов из Пскова в столицу и обратно врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников провёл с российской авиакомпанией «Азимут» из Ростова-на-Дону,

Mil.ru В аэропорту Пскова

По итогам переговоров, состоявшихся в Москве 25 июня, в которых принял также совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев, стороны договорились начать подготовку пакета документов и необходимых условий для организации и запуска авиарейсов из Москвы в Псков.

Проработкой всех организационных вопросов займётся рабочая группа.

«В их числе обеспечение работы топливно-заправочного комплекса, обслуживание самолетов в аэропорту Пскова «Кресты», вопросы транспортного обслуживания пассажиров, в том числе из соседних регионов, а также информационное сопровождение полётной программы», — сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, псковская авиакомпания «Псковавиа» с 2017 года находится в кризисной ситуации. Ранее она совершала регулярные рейсы из Пскова в Москву, а также в Санкт-Петербург и другие города России. Авиакомпания «Азимут» с декабря 2017 года является базовым перевозчиком нового аэропорта «Платов» Ростовской области. В её парке воздушных судов — новые самолеты «Сухой Суперджет 100».