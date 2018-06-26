Ярославль, 26 июня, 2018, 10:27 — ИА Регнум. В Ярославской области завершены конкурсные процедуры по определению подрядных организаций для участия в ведомственном проекте Минстроя по ускоренной замене лифтового оборудования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном фонде содействия капитальному ремонту МКД.

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Напомним, региональный фонд капремонта объявил закупку на 537,7 миллионов рублей на капитальный ремонт или замену лифтового оборудования в Ярославле, Тутаеве, Рыбинске и Переславле. Аукцион состоялся 25 июня. В составе лота — замена 254 лифтов в 127 многоквартирных домах. В конкурсе участвовали компании ОАО «Щербинский лифтостроительный завод», ПАО «Карачаровский механический завод», ООО «Трансэнерго». Победила организация «Трансэнерго» из Нижнего Новгорода. В ближайшее время будут заключены договоры и подрядчик приступит к работе.

По планам регионального оператора, в 2018—2019 годах планируется заменить порядка 500 лифтов, которые отслужили нормативный срок в 25 лет. Этот срок установлен техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов». Согласно регламенту, все подъемники со сроком эксплуатации свыше 25 лет должны быть заменены или модернизированы до 15 февраля 2020 года.