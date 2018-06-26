Тимашёвск, Краснодарский край, 26 июня, 2018, 10:29 — ИА Регнум. Шквалистый ветер повалил деревья и привел к временному отключению электроэнергии в городе Тимашевске Краснодарского края. Глава города Алексей Житлов поручил ликвидировать последствия непогоды как можно скорее, сообщает 26 июня пресс-служба администрации Тимашевска.

Уинслоу Хомер. После урагана. 1899

Грозовой дождь и ураганный ветер обрушились на районный центр вечером 25 июня. Произошло 40 обрывов проводов, без электричества остались 800 человек. В скверах и на центральных улицах повалило деревья, на семи зданиях повредило кровлю.

«Повреждено восемь частных легковых автомобилей», — говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет. Объекты жизнеобеспечения действуют в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня в Иркутской области молния ударила в часовню, повредив кровлю. Строение расположено в архитектурно-этнографическом музее деревянного зодчества «Тальцы».

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