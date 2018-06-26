Москва, 26 июня, 2018, 10:25 — ИА Регнум. Высокоскоростная железнодорожная магистраль, которая могла бы соединить города Краснодар и Грозный, вряд ли будет эффективно выполнять экономические задачи, пояснили эксперты издания «Коммерсант».

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Так, руководитель компании «INFOLine — Аналитика» Михаил Бурмистров полагает, что ОАО «РЖД» могло бы адаптировать существующую инфраструктуру под движение поездов со скоростью до 250 км/ч по аналогии с тем, как была адаптирована линия между Москвой и Санкт-Петербургом.

Но строительство инфраструктуры для магистрали со скоростью поездов до 400 км/ч, уверен Бурмистров, будет чрезвычайно рискованным проектом особенно в свете того, что авиакомпании развивают направление дешевых авиаперевозок.

Напомним, по данным издания, глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность строительства Транскавказской магистрали от Краснодара до Грозного. В издании предположили, что стоимость реализации проекта может составить 1,2 трлн рублей.