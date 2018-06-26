Вашингтон, 26 июня, 2018, 10:24 — ИА Регнум. Покупка компанией Facebook в 2012 году социальной сети Instagram, предназначенной для обмена фотографиями и видеороликами, полностью себя оправдало. К такому выводу пришли эксперты Bloomberg, подсчитавшие нынешнюю рыночную стоимость приложения. Так, отмечается, что если бы соцсеть была самостоятельной компанией, то её стоимость превысила бы $100 млрд. То есть в сто раз больше цены, за которую она была приобретена.

geralt Сеть. Телефон

Читайте также: Instagram отметил миллиард подписчиков анонсом нового сервиса

По оценкам аналитиков, прибыль платформы для обмена фотографиями, количество ежемесячных активных пользователей которой в начале июня достигло 1 млрд человек, на протяжении следующих 12 месяцев превысит $10 млрд. При этом через пять лет пользовательская база Instagram, быстрее, чем Facebook привлекающая новых пользователей, превысит 2 млрд человек.

Ранее по теме: Facebook купит Instagram за миллиард долларов

Напомним, Instagram был запущен в октябре 2010 года и до апреля 2012 года был представлен только в виде приложения для iPhone, iPad и iPod, однако быстро стал одним из самых популярных на рынке приложений. Как сообщало ИА REGNUM, тогда же — в апреле 2012 года — социальная сеть Facebook приобрела фотосервис Instagram у её создателей Кевина Систрома и Майка Кригера. Стоимость сделки составила $1 млрд. Спустя два года, по оценкам аналитиков Citigroup, Instagram стоил уже $35 млрд.