Дамаск, 26 июня, 2018, 10:21 — ИА Регнум. В официальных документах ООН контролируемая Израилем территория Голан именуется как «оккупированные сирийские Голаны» (occupied Syrian Golan).

Staselnik Голанские высоты

25 июня ряд средств массовой информации Израиля опубликовали информацию Министерства обороны о том, что сирийские правительственные войска заняли наблюдательный пост сил ООН по наблюдению за разъединением. Данный пост находится в сирийской провинции Кунейтра рядом с сирийско-израильской границей.

В заявлении также говорится, что на данном посту идут работы по фортификации и укреплению позиций, и все это Израиль считает серьезным нарушением соглашения о прекращении огня.

Следует отметить, что эта позиция была оставлена миротворческими силами еще в 2012 году. По мнению ряда военных экспертов, информация от израильского оборонного ведомства вряд ли соответствует действительности, т.к. данный пост находится в пределах досягаемости практически всех израильских средств огневого поражения, размещенных на Голанских высотах.

Сейчас у Тель-Авива есть серьезные поводы для беспокойства: рушатся его планы по созданию буферной зоны на сирийской территории у Голанских высот, занятой подконтрольными боевиками.

Наступление Сирийской арабской армии на юго-западе страны развивается успешно. Уже освобождена территория площадью 400 квадратных километров. Ряд группировок Свободной сирийской армии добровольно перешли на сторону сирийского правительства, и передали подконтрольные населенные пункты.

Скоро сирийские правительственные войска приступят к зачистке исламистов и у сирийско-израильской границы.

Соответственно, возникает вопрос, с чем связано появление заявления ЦАХАЛ. Эксперты полагают, что Израиль, скорее всего, готовит какую-то провокацию в этом районе, а информационный фон необходим для последующего оправдания своих действий.

По мнению политических экспертов, это могут быть действия и в невоенной плоскости, а в политической. Соединенные Штаты уже перенесли свое посольство в Израиле в Иерусалим.

Следующий шаг, который ждут от американского президента Дональда Трампа, это признание оккупированных сирийских Голан территорией Израиля.