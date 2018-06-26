Москва, 26 июня, 2018, 10:21 — ИА Регнум. После окончания чемпионата мира по футболу соответствующая инфраструктура, возведённая в городах, где проводятся матчи мундиаля, должна быть эффективно использована. Об этом говорится в опубликованном пресс-службой Кремля перечне поручений президента России Владимира Путина по итогам прошедшей 7 июня «прямой линии».

Иван Шилов ИА REGNUM Чемпионат Мира По Футболу

В документе указано, что «меры, направленные на эффективное использование наследия чемпионата мира по футболу 2018 года», должны быть реализованы федеральными и региональными властями «при участии Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз».

Глава государства поручил на базе объектов чемпионата реализовывать проекты по развитию массового спорта и физической культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года Владимир Путин заявил, что все объекты инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018 года в России будут сделаны качественно и в срок. По словам главы государства, у России накоплен большой опыт проведения крупных соревнований.

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