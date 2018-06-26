Берлин, 26 июня, 2018, 10:24 — ИА Регнум. Министр обороны Урсула фон дер Leyen (ХДС) выразил уверенность в том, что Меркель сможет найти решение по вопросам политики беженцев и предотвратит распад коалиции союзных партий, сообщает 26 июня Frankfurter Allgemeine Каким могло бы быть решение министр обороны не уточняла.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Halt

Ведущие политики ХДС предупреждают, в случае если Германия единолично закроет свои границы, беженцы хлынут в соседние европейские страны. Это может послужить причиной полного распада ЕС.

Напомним, Христианско-социальный союз в Баварии (ХСС) требует полного запрета на пересечение немецкой границы беженцами, которые уже были зарегистрированы в одной из европейских стран. Министр внутренних дел Хорст Зеехофер (ХСС) уже объявил Ангеле Меркель ультиматум, в случае если канцлер не поддержит эту инициативу, он введёт её своим указом.