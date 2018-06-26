Париж, 26 июня, 2018, 10:16 — ИА Регнум. Бывший голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон договорился о контракте с французским «ПСЖ». Об этом сообщает RMC Sport.

Doha Stadium Plus Qatar Джанлуиджи Буффон

По информации издания, футболист и клуб согласовали все детали контракта, который рассчитан на два года, однако пока его не подписали.

Предполагается, что Буффон в ближайшие выходные прилетит в Париж, где пройдёт медицинское обследование и поставит подпись под соглашением.

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Ранее итальянские СМИ сообщали, что Буффон близок к переходу в «ПСЖ». За два года итальянец заработает €16 млн.

Напомним, Буффон выступал в составе «Ювентуса» с 2001 года и стал в его составе девятикратным чемпионом Италии. В составе сборной Италии Буффон стал чемпионом мира в 2006 году.

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