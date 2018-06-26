Пенза, 26 июня, 2018, 10:16 — ИА Регнум. В Пензенской области на федеральной трассе «Урал» столкнулись восемь автомобилей. Об этом 26 июня сообщает пресс-центр ГУ МЧС по региону.

Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания Столкновение

Авария произошла в 08:37 мск на 565 км автодороги М-5 в районе села Подгорное. Для ликвидации последствий ДТП привлекались десять человек и три единицы техники.

По предварительным данным, четыре человека погибли. Еще пять человек пострадали, их доставили в больницу.

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