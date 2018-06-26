Ярославль, 26 июня, 2018, 10:08 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов направил вице-премьеру Правительства России Алексею Гордееву обращение с предложением поддержать проект постановления Правительства России о семикратном уменьшении ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов на 2018 год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Полигон «Скоково»

Плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО вводится в России с 1 июля. Ее будут обязаны платить в бюджет полигоны, размещающие твердые коммунальные отходы. Соответственно повышается стоимость услуг полигонов, и по цепочке — стоимость услуги по вывозу мусора для населения.

Однако правительство России в результате многочисленных обращений решило пересмотреть тариф на 2018 год, чтобы не произошло существенного повышения тарифа. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов активно поддерживает снижение платы.

Включение в тарифы платы за негативное воздействие на окружающую среду приведет к существенному увеличению размера расходов граждан за оказание услуги по обращению с ТКО. Это недопустимо в сложившихся обстоятельствах. Поэтому мы обратились в Правительство России с просьбой оказать содействие в скорейшем принятии решения, регламентирующего семикратное уменьшение тарифа», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Тарифы на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов в Ярославской области на 2018 год приняты еще в 2017 году. Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 1 июля они должны вырасти по разным полигонам от 1,5 до 9 раз. С учетом этой стоимости должен формироваться и тариф для населения, который с сентября будет применять единый региональный оператор по обращению с коммунальными отходами. В случае снижения платы за негативное воздействие на окружающую среду, вероятно, тариф для полигонов будет пересмотрен.