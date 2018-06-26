Токио, 26 июня, 2018, 10:07 — ИА Регнум. В Японии власти заставили вернуться в цивилизацию отшельника, который почти 30 лет прожил в одиночестве на острове Сотобонари, сообщает портал News.com.au.

Цитата из х/ф «Робинзон Крузо». Реж. Род Харди, Джордж Миллер. 1997. США Отшельник

Отмечается, что 82-летний Масафуми Нагасаки живет на острове с 1989 года без мобильной связи, водопровода и одежды. При этом мужчина никогда не просил, чтобы его привезли обратно к людям.

По его словам, он хотел провести на острове остаток своих дней, однако местные власти заставили его покинуть Сотобонари и отправили в больницу для обследования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области коммунальщики обнаружили в глухом лесу землянку, в которой обитали мужчина, женщина и двухлетняя девочка.

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