Москва, 26 июня, 2018, 10:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и региональным властям не допустить падения уровня оплаты труда работников бюджетной сферы, зарплаты которых поднялись в рамках исполнения майских указов от 2012 года. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам прошедшей 7 июня «прямой линии».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В документе указано, что «ситуация с оплатой труда отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики» должна быть проанализирована федеральными и региональными властями, после чего следует принять «исчерпывающие меры по недопущению снижения достигнутых ранее показателей уровня оплаты труда данных категорий работников».

Также в перечне поручений указано, что федеральная и региональная власти должны «представить предложения» по обеспечению дальнейшего роста зарплат работников бюджетной сферы.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым Владимир Путин призвал субъекты РФ при формировании своих бюджетов не допускать снижения уровня показателей по заработным платам.

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