Москва, 26 июня, 2018, 10:04 — ИА Регнум. Нетрезвый мужчина упал на рельсы на станции «Комсомольская» Московского метрополитена. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Пассажира подняли с путей. От помощи медиков он отказался.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня поезда на Сокольнической линии следовали с увеличенными интервалами. В соцсетях появилась запись с упавшим на рельсы пассажиром.

24 июня человек упал на рельсы на одной их станций Серпуховско-Тимирязевской линии. Поезда между станциями «Серпуховская» и «Южная» на некоторое время прекратили движение.

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