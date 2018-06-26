Москва, 26 июня, 2018, 09:58 — ИА Регнум. В поисках способов облегчить жизнь населению чиновники правительства России всегда желают сделать, как лучше. К сожалению, получается не всегда, поэтому любые новости сверху воспринимаются сначала, как негативные, и только потом уже по их реальной пользе. Одним из таких нововведений стала отмена «зарплатного рабства», когда работодатель обязывал работника получать выплаты у того банка, где ему удобно, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

Первый зампред Банка России Сергей Швецов напомнил, что компании должны предлагать своим сотрудникам не один, а сразу несколько банков в качестве зарплатного. Такая норма уже была, но сейчас снова к ней вернулись в повестке дня, поскольку ЦБ РФ фиксирует обращения о навязывании услуг тех банков, что предлагают работодатели.

«Почему же теперь проблема снова стала волновать представителей правительства. Дело в том, что чистка банковского сектора привела к потерям в бизнес-среде и у населения, а потери в зарплате составили десятки миллиардов рублей. Большую часть выплат ЦБ и Минфин вместе с АСВ смогли вернуть людям, но ситуация остается тревожной и сейчас, слишком много крупных банков «ушло», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что задолженность по зарплате в России снизилась более чем на 6%, но есть и еще одна проблема. Несмотря на присутствие интернета и электричества почти на всей территории страны, отделения банков и банкоматы есть далеко не везде, поэтому неизбежно остаются расчеты в наличных. Во многих местах есть только Сбербанк и, теперь, ПочтаБанк. Такой монополизм приводит к вполне закономерному результату — зачем менять банк, если менять его не на что и зачем его менять, если есть еще одно-два отделения других организаций с такими же условиями.

«Бизнес не готов оплачивать присутствие банковской сети в регионах России, а банки не готовы идти туда, где рентабельность будет отрицательной, поэтому итог остается один — пока банковский сектор не перейдет в интернет, а тот не получит полное покрытие в стране, об отмене «зарплатного рабства» можно будет говорить, но ничего не изменится», — высказал свое мнение Блинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый зампредседателя ЦБ РФ Сергей Швецов заявил, что компании должны предлагать своим сотрудникам не один, а несколько банков в качестве зарплатного, «Мы выступили с инициативой вместе с ФАС поддержать вариант, который сегодня реализован в Казахстане. В зависимости от размера предприятия администрация должна предлагать не один банк в качестве зарплатного, а два-три», — пояснил он.

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