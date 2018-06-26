Оренбург, 26 июня, 2018, 09:55 — ИА Регнум. Оренбургская область перечислила в январе — мае 2018 года в консолидированный бюджет Российской Федерации 134,3 млрд рублей налоговых доходов, что на 22,9% (25 млрд рублей) большее поступлений прошлого года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФНС по региону, значительный рост поступлений стал следствием сложившийся ситуации в сфере по добыче полезных ископаемых.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Увеличение налоговой ставки на нефть привело к существенному притоку налогов. Если за пять месяцев 2017 года поступило 59,9 млрд рублей, то за этот же период 2018 года — 78,6 млрд, рост — 31,1%.

Увеличились поступления и в консолидированный бюджет Оренбургской области — на 3,5% (на 1 млрд рублей). В областной бюджет сумма налоговых перечислений составила 25 млрд рублей против 24,4 млрд рублей за пять месяцев 2017 года.

В налоговой службе области отметили увеличение поступлений по страховым взносам на обязательное социальное страхование. В январе — мае 2018 года поступило 18,8 млрд рублей, в за этот же период 2017 года — 17,2 млрд рублей, рост составил 9,3%.

В целом объёмы администрируемых доходов бюджета Оренбургской области, запланированные на 2018 год, выполнены на 44,2%.