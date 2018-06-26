Курган, 26 июня, 2018, 10:06 — ИА Регнум. В Кургане разгорелся скандал вокруг планов застройки центра города. Общественников тревожит, что в парке Молодёжном вырастет комплекс зданий ФСБ. Одни говорят о неуместности режимного объекта в центре города, другие — об уничтожении пусть и запущенной, но зелёной зоны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Securitylab.ru ФСБ

«В Кургане сейчас бурно обсуждают новость о том, что часть бывшего Молодежного парка займёт комплекс зданий ФСБ. Это при том, что буквально за забором этой территории расположится парк для уличных видов спорта, куда будут ходить дети, родители, молодёжь и все желающие. Чувствуете несоответствие? Общая площадь участка для ФСБ, согласно кадастровой карте, составит более 26 тысяч квадратных метров, при том, что на скейт-парк остаётся всего 9 тысяч. Строительство комплекса зданий говорит нам о необходимости вырубки значительного количества деревьев, которых и так в Кургане осталось полторы штуки. В нашем городе площадь озеленения скоро будет описываться одной цифрой, а нам предлагают вырубить целый парк, пусть и заброшенный», — сообщается в паблике зауральских урбанистов «Мой Курган».

Их мнение поддерживает общественница и начальник отдела ООО «Архстройпроект» Оксана Ковалева, которая заявила, что зелёные территории города немногочисленны и их необходимо беречь, а не застраивать.

«Учитывая, какая у нас помойка в городском саду, у нас наблюдается серьезный пробел в плане общественных пространств», — сообщила она Ura.ru.

О том, что часть парка «Молодёжный» будет застроена, стало известно в январе 2016 года. Оксана Ковалёва тогда сообщала, что в 2011 году в рамках муниципального контракта с администрацией города ООО «Архстройпроект» разработало проект развития данной зелёной зоны с фонтанами и малыми архитектурными формами, площадками для экстремальных видов спорта, газоном для пикника. Но проект так и не вышел на публичные слушания, хотя мэрия отдала за него более 470 тысяч рублей.

«Думаю, силовикам просто не объяснили, что это место неподходящее, и какой вред городу они нанесут, разместив здание на этой территории. Ландшафтно-визуальный ряд будет нарушен. Там непростой рельеф, он благоприятно подходит для парка экстремальных видов спорта, но не для специфического здания. Кроме того, когда начнут строительство в парке, может возникнуть социальная напряженность. Думаю, что силовым ведомствам это ни к чему», — говорила Оксана Ковалёва в интервью Ura.ru в 2016 году.

Но публичные слушания по застройке Молодёжного парка состоялись 25 июня 2018 года. И общественные барьеры для расширения курганского управления ФСБ сняты, отмечают граждане.

Оперативный комментарий в областном управлении ФСБ получить не удалось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вызывает обеспокоенность у курганцев и запущенность главного городского сада столицы Зауралья. Здесь не убирается мусор, отсутствует освещение, не демонтировано полуразрушенное кафе «Ялта». Проблемы городского сада активно обсуждаются в Кургане с 2015 года. Он находится в долгосрочной аренде на 49 лет с 2004 года у ООО «Курганпарк». Горадминистрация Кургана пытается в судебном порядке расторгнуть договор с арендатором, работой которого недовольны жители города.