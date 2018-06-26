Дамаск, 26 июня, 2018, 09:55 — ИА Регнум. Вооруженные силы Сирии полностью освободили регион аль-Ладжа на северо-востоке провинции Дераа, сообщает 26 июня Al Arabia.

Иван Шилов ИА REGNUM Военный конфликт в Сирии

Сама провинция представляет собой стратегический интерес для Дамаска, позволяющий приблизиться к мирному урегулированию конфликта. Неслучайно, что подготовка к данной операции проводилась в условиях мощного противостояния со стороны США и их союзников.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается семь лет. За последнее время правительство страны, благодаря усилиям ВКС России, освободило от террористов значительные территории.