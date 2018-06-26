Нью-Йорк, США, 26 июня, 2018, 09:50 — ИА Регнум. Гонконг является самым дорогим городом мира для проживания сотрудников иностранных компаний, об этом говорится в исследовании международной консалтинговой организации Mercer.

Гонконг. Китай

Так, месячная аренда апартаментов с двумя спальнями в Гонконге обойдется иностранным гражданам примерно в $7,5 тыс. На втором месте находится Токио (Япония), замыкает тройку лидеров Цюрих (Швейцария).

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В топ-10 рейтинга также вошли Сингапур, Сеул (Южная Корея), Луанда (Ангола), Шанхай (КНР), Нджамена (Чад), Пекин и Берн (Швейцария). Москва находится на 17-м месте, Санкт-Петербург — 49-й.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты составлен рейтинг самых опасных для экологии городов мира. Возглавила список столица Южной Кореи. Согласно представленным учёными данным, ежегодно Сеул вырабатывает до 267,1 мегатонны углекислого газа.

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