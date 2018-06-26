Москва, 26 июня, 2018, 09:46 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ при участии акционерного общества «ДОМ.РФ» предпринять исчерпывающие меры для окончания строительства не введенного в эксплуатацию в установленные сроки жилья, возводимого с привлечением денежных средств граждан. Об этом говорится в перечне поручений по итогам «Прямой линии» с президентом, опубликованном на сайте Кремля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

«Принять (правительству РФ при участии акционерного общества «ДОМ.РФ») исчерпывающие меры по завершению строительства объектов недвижимости, создаваемых с привлечением денежных средств граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что доклад главе государства должен поступить 1 сентября 2018 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» прошла 7 июня 2018 года. На «прямую линию» поступило порядка 2 млн звонков.

Читайте также: 75% граждан РФ удовлетворены ответами Путина на «прямой линии»

А также: Путин поручил упростить предоставление иностранцам вида на жительство