Ростов-на-Дону, 26 июня, 2018, 09:48 — ИА Регнум. В Ростовской области в дни ЧМ-2018 цена на бензин перестала расти. Об этом журналистам сообщила глава Ростовстата Марина Самойлова.

Autoflit.ru Бензин

По ее словам, цена на топливо с начала 2018 года выросла на 8,6%. Но на стоимости продовольственных товаров это никак не отразится, заверила Самойлова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с апреля 2018 года во всех российских регионах цена на бензин начала расти. Автовладельцы обеспокоились, что стоимость топлива марки АИ-95 достигнет 50 рублей за литр.

Ранее по теме: «Цены на бензин атомные!» — ростовские автовладельцы готовятся к митингу

Вместе с тем Росстат подтвердил резкий рост цен на бензин в стране. Наиболее остро ситуация сказалась на 17 российских регионах (от 0,5% в Сахалинской области до 26,0% в Оренбургской области). Рост стоимости топлива, начавшийся с марта (на 3,6%) вследствие ослабления рубля и роста мировых цен на нефть, стал заметен в последующие месяцы. Если в апреле цена бензина повысилась на 13,0%, то в мае — уже на 18,7%.

Читайте также: Росстат подтвердил резкий рост цен на бензин