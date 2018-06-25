Москва, 25 июня, 2018, 19:01 — ИА Регнум. Издательство «Манн, Иванов и Фербер» выпустило графическую версию знаменитой повести Люси Монтгомери «Анна с фермы «Зеленые крыши», созданную сценаристом Марией Марсден и иллюстратором Бренной Тамлер.

Издатальство «Манн, Иванонв и Фербер» Обложка графической версии повести Люси Монтгомери «Анна с фермы «Зеленые крыши», сценариста Марии Марсден и иллюстратора Бренны Тамлер

Повесть, написанная в начале XX века, вылилась в серию книг и до сих пор активно переиздается. На ее основе создают мультфильмы, снимают кино и ставят театральные постановки. Теперь свет увидел еще и графический роман.

Издатальство «Манн, Иванонв и Фербер» Фрагмент графической версии повести Люси Монтгомери «Анна с фермы «Зеленые крыши», сценариста Марии Марсден и иллюстратора Бренны Тамлер

Издатальство «Манн, Иванонв и Фербер» Фрагмент графической версии повести Люси Монтгомери «Анна с фермы «Зеленые крыши», сценариста Марии Марсден и иллюстратора Бренны Тамлер

Одиннадцатилетняя сирота Анна Ширли, обладательница огненно-рыжих волос и неукротимого воображения, словно шторм, ворвалась на ферму «Зеленые крыши» и перевернула жизнь её обитателей. Главная героиня — непосредственная фантазерка и в то же время сильная и очень харизматичная личность, которая умеет анализировать свои ошибки и пытается стать лучше.

» — Я заметила, что в последнее время ты стала молчаливее.

— Я поняла, что драгоценные мысли лучше сохранять в сердце, будто сокровища».

Издатальство «Манн, Иванонв и Фербер» Фрагмент графической версии повести Люси Монтгомери «Анна с фермы «Зеленые крыши», сценариста Марии Марсден и иллюстратора Бренны Тамлер

Комикс заинтересует как юных читателей, так и взрослых. Для первых это станет приятным времяпровождением в компании озорной Анны. Вторые смогут сделать ценные выводы, о которых стоит поговорить с ребенком.

Графическую версию «Анны с фермы «Зеленые крыши» можно воспринимать и как самостоятельно произведение, и как дополнение к оригиналу. Визуальная часть романа гораздо шире раскрывает историю и позволяет обратить внимание на те моменты, которые читатель мог упустить во время чтения книги. При этом графика в романе настолько динамичная и детальная, что порой не требует текстового объяснения.

Издатальство «Манн, Иванонв и Фербер» Фрагмент графической версии повести Люси Монтгомери «Анна с фермы «Зеленые крыши», сценариста Марии Марсден и иллюстратора Бренны Тамлер

Издатальство «Манн, Иванонв и Фербер» Фрагмент графической версии повести Люси Монтгомери «Анна с фермы «Зеленые крыши», сценариста Марии Марсден и иллюстратора Бренны Тамлер

Искренние эмоции и восхищение красотой окружающего мира, которые играют большую роль в оригинальной повести, занимают важное место и в графическом романе. Его авторы точно передали черты характера выразительных и в какой-то степени гротескных персонажей на фоне красивых пейзажей всех оттенков зелёного.

«Анна с фермы «Зеленые крыши» — моя любимая книга этого лета! — рассказывает продюсер направления «МИФ» Анна Дружинец. — Представьте, что вы сидите на даче, качаетесь на качелях, пьете чай с лимоном, тихо, поют птицы, дует легкий ветерок… Такое ощущение создает эта история. И за счет самой истории, о которой уже много сказано, и за счет невероятных, до мурашек пробирающих летних иллюстраций, полных света и тепла. Книга понравится детям от 8−10 лет и взрослым мечтательницам».

Издатальство «Манн, Иванонв и Фербер» Фрагмент графической версии повести Люси Монтгомери «Анна с фермы «Зеленые крыши», сценариста Марии Марсден и иллюстратора Бренны Тамлер

«Энн из Зелёных Крыш» — первый и самый известный роман канадской писательницы Люси Монтгомери. Он увидел свет в 1908 году и к середине XX века стал одним из самых популярных произведений англоязычной детской литературы. Марк Твен назвал рыжеволосую героиню Монтгомери самым трогательным и очаровательным ребенком художественной литературы со времен бессмертной Алисы.