Осло, 26 июня, 2018, 09:39 — ИА Регнум. Военные манёвры стран Североатлантического альянса у берегов Норвегии должны оказать влияние на Россию, заявил в эфире телекомпании NRK начальник штаба Военно-морских сил США Джон Ричардсон.

Югасов Владимир ИА REGNUM Пентагон

По его словам, противолодочные учения Dynamic Mongoose, которые 25 июня начали в Северном море вблизи Норвегии восемь стран-членов НАТО, должны подать России сигнал, что альянс «укрепляет партнёрство с Норвегией».

Ричардсон также подчеркнул, что интерес альянса к северным регионам вызван как потеплением климата, так и «положением дел с безопасностью».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Соединённым Штатам следует более активно принимать участие в освоении Арктики в связи с тем, что потепление климата сделало более доступными энергетические ресурсы, скрывающиеся в арктических недрах.

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