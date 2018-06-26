Москва, 26 июня, 2018, 09:33 — ИА Регнум. После падения в начале недели (25 июня) Brent консолидируется под отметкой $75, пытаясь определиться с направлением дальнейшего движения и оценить влияние присутствующих сейчас на рынке факторов. Котировки остаются под 20-дневной скользящей средней, которая проходит в районе $75,50, где ограничился пятничный подъем, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Участники рынка пытаются определить, каким будет фактический объем наращивания добычи странами ОПЕК+, которые решили вернуться к 100%-ному выполнению соглашения и больше не перевыполнять план. В ближайшие недели от отдельных экспортеров могут поступать сигналы о дальнейших действиях группы с учетом достигнутых договоренностей, которые будут вносить локальные коррективы в динамику Brent», — пояснил эксперт.

Также на рынке появился еще один фактор, который может поддержать рост котировок в летний период. Это остановка добычи на предприятии канадской Syncrude Canada, добывающей 360 тыс. баррелей в сутки. Причем по оценкам Goldman, из-за этого фактора на североамериканском рынке в течение июля может наблюдаться дефицит топлива, поскольку предприятие возобновит работу только в августе. Ситуацию обостряет тот факт, что перебои в поставках приходятся на период пикового спроса на бензин в Штатах. Другими словами, на ближайшие недели влияние этого фактора может оказаться ощутимым.

«В краткосрочной перспективе Brent может предпринять попытки возвращения выше уровня $75, но для этого потребуются соответствующие факторы поддержки. Теперь, когда ключевой саммит позади, игроки вновь обратят внимание на статистику из США, часть которой выйдет 26 июня вечером — API опубликует свои данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США», — отметил Мащенко.

Читайте также: Нефть стабилизировалась в ожидании новых драйверов